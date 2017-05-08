الترجي التونسي يعتزم بيع اثنين من لاعبيه الأجانب - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

ذكرت صحيفة «البيان» التونسية، أن نادى الترجي يعتزم إحداث تغييرات شاملة في ملف اللاعبين الأجانب بالفريق خلال الموسم القادم.

وقالت الصحيفة إن لاعب خط الوسط الإيفواري فوسيني كوليبالي يعد هو اللاعب الاجنبى الوحيد الذي ضمن بقاءه في الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة ، في حين ان النية تتجه لبيع المهاجم الليبى محمد زعبية وكذا اللاعب الجزائرى هشام بلقروي.

وكان اللاعب الدولى الليبى زعبية قد فشل في تسجيل أي هدف طيلة فترة لعبه مع الترجى ، في حين ان بلقروى لاعب منتخب الجزائر شارك فقط فى 12 مباراة خلال الموسم الحالي ولم يسجل خلالها ايضا أي هدف، مكتفيا بصناعة هدف واحد فقط .