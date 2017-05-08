بلدية طبرجل تنشئ حديقة النبك بمساحة 146 ألف متر - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

أنشأت بلدية محافظة طبرجل حديقة النبك بمركز النبك أبو قصر على الطريق الدولي بمساحة إجمالية 146.000 متر مربع.

وأوضح الشمري أن المشروع تتنوع مكوناته، حيث يشتمل على منطقة ألعاب للأطفال ومنطقة مدرجات خضراء وشلال كبير ومنطقة جلوس وحديقة صخرية ومنطقة تجمع نخيل ومظلات وممرات مشاة وأشجار الظل والزينة بالإضافة إلى أعمال الإنارة الحديثة.

واعتبر رئيس بلدية محافظة طبرجل المهندس سميحان الشمري، أنها بنية تحتية للمنتزهات والحدائق الترفيهية وجذب سياحي خلال الفترة القادمة.