إيواء عائلة وإنقاذ طالبات جامعيات وإخراج 23 مركبة جراء أمطار الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جعمان بن دايس، عن إحصائية للجهود التي بذلت ليلة البارحة عقب الأمطار الغزيرة من قبل الدفاع المدني والجهات المشاركة .

وقال المتحدث، إنه تم إيواء عائله مكونة من سبعه أشخاص وإخراج ٢٠ مركبه من داخل تجمعات مياه بداخلها أشخاص، كما تم إخراج ثلاث طالبات مع الباص العائد لجامعة الباحة السنة التحضيرية بشهبه.

كما تم جريان وادي قوب وامتلاء سد وادي الملد تعدا المفيض ومداهمة سيول لخمسة منازل وتم سحب المياه من قبل الفرق الميدانية للدفاع المدني .

وأضاف «ابن دايس»، حدوث بعض الالتماسات الكهربائية في بعض المواقع وتم فصل التيار عنها من قبل شركة الكهرباء إضافة إلى سقوط ثلاث مركبات داخل حفر وتم إخراجها ، ومداهمة سيول لبعض المواقع التجارية وتم فصل التيار عنها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات وسحب وشفط المياه من الشوارع الرئيسية من قبل الامانه.

كما أضاف: تم تنظيف الطرق وإعادة الأوضاع من قبل شركات الصيانة بإدارة الطرق بالمنطقة، وشارك في أعمال المواجهة كلاً من الدفاع المدني الطرق الامانه المرور الكهرباء الدوريات الامنيه الهلال الأحمر المالية ومتابعه من إمارة المنطقة ولم يسجل أي إصابات أو وفيات.