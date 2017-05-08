القوات المسلحة المصرية تحتفل بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

في تقليد أصيل للعسكرية المصرية، احتفلت القوات المسلحة بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني من اللواء أركان حرب ناصر محمد عاصى الذي عين رئيسا لهيئة تدريب القوات المسلحة إلى اللواء أركان حرب خالد مجاور محمد الذى كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى.

حضر مراسم الاحتفال، المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الأسبق، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقدامي قادة الجيش الثانى الميداني.

وألقى اللواء أركان حرب ناصر عاصى كلمة أشاد – خلالها – بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني، وما يقدموه من بطولات وتضحيات للمعاونة في تأمين الجبهة الداخلية والقضاء على الإرهاب بالتعاون مع الشرطة المدنية، وتنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى للزود عن تراب الوطن وسلامة شعبه العظيم .

وشملت المراسم تفقد عناصر رمزية من وحدات وتشكيلات الجيش الثانى الميدانى التى اصطفت داخل ساحة العرض، وقام اللواء أركان حرب ناصر عاصى بتسليم علم القيادة إلى اللواء أركان حرب خالد مجاور الذي أدي قسم الولاء.

وقام الفريق أول صدقي صبحي بتسليم اللواء أركان حرب ناصر عاصي ميدالية القوات المسلحة تقديرا لأداء مهامه بكل تفاني وإخلاص خلال فترة توليه قيادة الجيش الثانى الميدانى.

ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه برجال القوات المسلحة والدور الذى يقومون به من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباتة .