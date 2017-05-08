«هلال جدة» يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر 2017 بمجمع الملك عبدالله الطبي - صحيفة صدى الالكترونية

عطيه اليوسف(صدى):

أحتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة باليوم العالمي للهلال الأحمر و بهذهـ المناسبة قام مدير فرع الهيئة بمحافظة جدة الأخصائي حسن بن حسين نافع و عدد من منسوبي الهيئة بالمحافظة بتقديم باقات الورود و الهدايا على المرضى المصابين جراء حوادث السير المنومين في مجمع الملك عبدالله الطبي بهذهـ المناسبة مع وافر الدعاء لهم بالشفاء العاجل .

برفقة الدكتور محمود ابو رمش مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالمجمع نيابة عن الدكتور حاتم بن احمد العٌمري المدير التنفيذي بالمجمع

بعد ذلك القاء مساعد المدير التنفيذي كلمة ترحبية لمنسوبي الهيئة وشكرهم على جهودهم لخدمة المرضى والمصابين والبادرة الطيبة بهذه المناسبة بإدخال السرور على المرضى بزيارتهم بعدها قدم مدير فرع الهيئة بالمحافظة شكره الجزيل لمجمع الملك عبد الله الطبي على حفاوة الاستقبال

صرح بذلك المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله بن احمد ابوزيد .