افتتاح فرع جديد للمطعم «السعودي» في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فدوى عبد الحي(صدى):

شهدت العاصمة السعودية افتتاح فرع جديد للمطعم ” السعودي ” في حي الملقا بطريق الملك فهد، لينضم الفرع الجديد إلى سبعة فروع أخرى للمطعم بمدينة الرياض، وذلك في حضور عدد من رجال الأعمال والفنانين والإعلاميين والصحفيين.

وأوضح مدير المبيعات والتسويق في مجموعة مطاعم ” السعودي ” عمرو خماش، أن فرع الملقا يعتمد على فريق من الطهاة المخضرمين ذوي المهارات العالية في تقديم الأكلات السعودية المتنوعة، مشيراً إلى أن الفرع يتضمن العديد من الخدمات الخاصة للزبائن ومنها ركن للفطور بجانب جلسات عائلية وجلسات خارجية، وذكر أن المطعم الجديد يوفر تجربة تناول الطعام في أجواء شبابية من خلال تصاميمه وألوانه الزاهية.

وقال خماش: ” يوفر ” السعودي ” لزبائنه خيارات عديدة ومتنوعة من الأكلات الشعبية، وقائمة واسعة من أصناف الفطور والعشاء، وأيضاً خدمات الحفلات والولائم الخارجية، إضافة إلى خدمات الإعاشة للشركات والمصانع والجمعيات الخيرية، وأيضاً نقدم وجبات إفطار صائم للجمعيات وغيرها، كما يوفر المطعم قسماً خاصاً للطبخ النسائي السعودي تقوم عليها عدد من الطباخات السعوديات المحترفات ” .

وأشار مدير المبيعات والتسويق في مجموعة مطاعم ” السعودي ” إلى أن المطعم ومنذ تأسيس أول فروعه بالرياض قبل 22 عاماً يسعى للارتقاء بخدمة زبائنه وتقييم عمله حتى تمكن من تحقيق هدفه في صنع مفهوم جديد عن المأكولات السعودية بكافة أنواعها، موضحاً أن شعارهم “طبخنا طبخ بيوت” أسلوب عملهم وأساس لتقييم خدماتهم.