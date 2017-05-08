بيليرين لاعب آرسنال على رادار برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

فى إطار المساعى التى يقوم بها مسئولو برشلونة لتدعيم الفريق قبل بدء الموسم المقبل، كشفت صحيفة ” ايل موندو ديبورتيفو ” الأسبانية أن روبرت فرنانديز السكرتير الفنى لبرشلونة توجه بنفسه أمس إلى لندن لمشاهدة مباراة آرسنال في ملعب الإمارات أمام مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة، إن فيرنانديز حضر المباراة خصيصًا من أجل مراقبة الظهير الأيمن الشاب الإسباني هيكتور بيليرين لاعب ارسنال والذى يرى مسئولو النادي الكتالوني انه سيشكل اضافة قوية للجانب الأيمن للفريق وتعويض رحيل اللاعب البرازيلي دانييل ألفيس إلى يوفنتوس في الصيف الماضي.