انطلاق أعمال المؤتمر العربي الدولي للإسمنت الأبيض بعمان - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر والمعرض العربي الدولي للإسمنت الأبيض ومواد البناء، بمشاركة خبراء وقيادات في مجال الصناعات الإنشائية على المستوى المحلى والعربي والدولى.

وقال وزير الأشغال العامة والاسكان الأردني سامي هلسة – في افتتاح المؤتمر نيابة عن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي- إن المؤتمر يعد لبنة ونقطة ارتكاز للمستقبل ويدعم التفاعل والحوار بين مختلف قطاعات الصناعة، ويوفر مناخا جيدا لتبادل الخبرات والامكانات المتاحة واقتراح الحلول المبتكرة.

وأكد الوزير أن المؤتمر يمثل دلالات مهمة في مستقبل تطور قطاع البناء والتعمير في دول المنطقة؛ لاسيما فيما يخص إعادة الإعمار للدول التي تشهد صراعات.