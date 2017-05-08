أمانة الحدود الشمالية تنفذ حملة على مغاسل الملابس - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية جولة رقابية على مغاسل الملابس؛ للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء، ومدى استيفائها للشروط الصحية وجودة مستوى النظافة.

وذكر مدير إدارة صحة االبيئة الدكتور مهند الدخيل، أن الحملة أسفرت عن رصد عدداً من المخالفات مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية وإنذار ومخالفة مغاسل أخرى؛

وشملت المخالفات المرصودة عدم وجود شهادات صحية للعمالة، وتدني مستوى النظافة العامة للمحل، وتكدس الملابس بطريقة غير صحية، وتعطّل أجهزة مصايد حشرات.

وأكد الدخيل ، أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد التي تدعو إلى بذل المزيد من الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لتعقب المخالفين وتطبيق النظام بحقهم، وتحقيق أعلى وسائل السلامة لمرتادي تلك المحالّ.

وقال ” الدخيل ” إن الحملة تركّز على مكونات المغسلة ومصادر المياه ونظافة المحيط الخارجي وحصول العاملين على شهادات صحة واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة في المغاسل.