كومان لاعب بايرن ميونخ يلمح الى رغبته فى الرحيل - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

المح اللاعب الفرنسى الشاب كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ، إلى احتمال رحيله عن صفوف النادي البافاري إلى مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وكان بايرن ميونخ، قد قام فى أواخر الشهر الماضى بتفعيل بند شراء كومان من يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت اجمالى قيمة تكلفتها بالنسبة لعملاق الدورى الألماني 28 مليون يورو.

وقال كومان ( 20 عاما ) في تصريحات صحفية ادلى بها للصحافة الفرنسية، ” أننى لا أخشى الارتباط بمانشستر سيتي أو مدربه . كما انى وضعى فى البايرن قد يدفعنى لاتخاذ قرار بالرحيل حيث اننى لاعب شاب واحتاج في هذه الفترة من حياتي إلى اللعب . وإذا لم يحدث ذلك هنا أو إذا كان صعبًا، فأنا مستعد للتفكير في الرحيل ” .