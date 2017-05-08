قوات الشرعية اليمنية تواصل تقدمها باتجاه مديرية موزع غربي تعز - صحيفة صدى الالكترونية

قوات الشرعية اليمنية تواصل تقدمها باتجاه مديرية موزع غربي تعز
أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الإثنين، بأن القوات الشرعية في اليمن تواصل تقدمها على حساب المتمردين الحوثيين في مديرية موزع غربي تعز.
وأضافت المصادر – حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية – أن سيطرة قوات الشرعية على منطقة الهاملي الجبلية ستمكنها من الاقتراب من طريق (تعز – الحديدة)، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الدعم الجوي الذي يقدمه التحالف العربي لقوات الشرعية.
وكان 20 متمردا من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتلوا – في وقت سابق – فيما أصيب 30 آخرون في 19 غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الانقلابيين في معسكر خالد في موزع وفي مقبنة غربي تعز.
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