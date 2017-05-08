قوات الشرعية اليمنية تواصل تقدمها باتجاه مديرية موزع غربي تعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الإثنين، بأن القوات الشرعية في اليمن تواصل تقدمها على حساب المتمردين الحوثيين في مديرية موزع غربي تعز.

وأضافت المصادر – حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية – أن سيطرة قوات الشرعية على منطقة الهاملي الجبلية ستمكنها من الاقتراب من طريق (تعز – الحديدة)، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الدعم الجوي الذي يقدمه التحالف العربي لقوات الشرعية.

وكان 20 متمردا من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتلوا – في وقت سابق – فيما أصيب 30 آخرون في 19 غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الانقلابيين في معسكر خالد في موزع وفي مقبنة غربي تعز.