كيم كاردشيان ترد على منتقديها بصور مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

بعد حملة الانتقادات التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، على خلفية نشر صور تظهر حقيقة معاناتها من مشكلة السيلوليت خلال رحلة كانت تقوم بها إلى المكسيك، بادرت النجمة، التي تبلغ من العمر 36 عاماً، بنشر صورة مثيرة لنفسها عبر موقعها الإلكتروني، بدت خلالها غاية في الرشاقة.

وظهرت كيم في تلك الصورة بقوام غاية في الإثارة وهي ترتدي فستانا فضيا قصيرا أبرز مفاتنها.

وكانت كرداشيان قد نشرت منذ أيام صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي سترة بيضاء مربوطة من أحد جانبيها وتكشف عن بطنها.