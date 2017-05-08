تركيا تشدد إجراءات الحماية بزهرة " تيوليب مانيسا " - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تتخذ الجهات الحكومية في تركيا تدابير وإجراءات خاصة لحماية زهرة ” تيوليب مانيسا ” النادرة، التي تُزيّن هضاب ولاية مانيسا غربي تركيا.

وتطبق الحكومة غرامة مالية تتجاوز 42 ألف ليرة تركية (12 ألف دولار أمريكي)، لأي شخص يقوم بقطف هذه الزهرة النادرة.

وتُزهر ” تيوليب مانيسا ” مرة واحدة فقط سنويًّا، وتحظى بحماية وعناية حكومية؛ حيث بدأت تزهر حاليًّا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

وهناك مشروع خاص لحماية الزهرة النادرة المسجلة باسم ” tulipa orphanidea ” ، وتنتشر في حديقة ” جبل سبيل ” وفي ثماني مناطق أخرى في هضاب مانيسا.

وتحمل أزهار التيوليب أهمية كبيرة في تركيا، فقد أحضرها الأتراك معهم من مواطنهم الأصلية في آسيا الوسطى إلى الأناضول، ومن ثم انتشرت من الدولة العثمانية إلى أوروبا في القرن السادس عشر.

كما سُمي أحد عهود الدولة العثمانية بـ ” عهد التيوليب ” ، وهي الفترة الممتدة من 1718 إلى 1730، حيث ساد السلام بعد توقيع معاهدة مع الإمبراطورية النمساوية، ما أتاح المجال لإيلاء مزيدٍ من الاهتمام بالفنون.