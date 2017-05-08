وزير الطيران المصري يلتقي رئيس شركة طيران «الشرق الأوسط» - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

التقى وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، اليوم الإثنين، مع محمد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة (طيران الشرق الأوسط اللبنانية) والوفد المرافق له الذي يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقل الجوي (الأكو) المقامة حاليًا بالقاهرة.

وتناول وزير الطيران موضوع نقل رحلات الشركة من مبنى الركاب رقم 1 إلى مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة ، حيث أثنى على استضافة طيران الشرق الأوسط لناشطي ومدوني مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة شرم الشيخ والتغطية المتميزة التي حظيت بها الزيارة.