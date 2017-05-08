الأحوال المدنية تقدم خدماتها لمواطنات بيشه الأسبوع المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

بدأت الأحوال المدنية في استقبال طلبات المواطنات بمكتب الأحوال المدنية في محافظة بيشة، للاستفادة من خدمات العربة المتنقلة المجهزة بأحدث وسائل التقنية الحديثة، إذ ستبدأ في تقديم خدماتها للمواطنات اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق : ١٨-٨-١٤٣٨هـ.

واكد مدير عام إدارة الخدمات المتنقلة عبدالعزيز بن محمد الناصر أن الهدف من تواجد العربة هو خدمة المواطنين في المحافظات والقرى التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، إضافةً إلى الجامعات والمدارس والقطاعات الحكومية والخاصة.

وأضاف أن الوحدات المتنقلة ومن خلال سلسلة طويلة من الزيارات، كانت قد قدمت خدماتها في الكثير من المحافظات والقرى والقطاعات الحكومية والجامعات وغيرها، وستواصل تقديم خدماتها -بإذن الله- وفق الخطة المجدولة.

وتقدم العربة المتنقلة خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى طباعة شريحة البيانات “ البرنت ” ، وتسجيل واقعة الطلاق وتعديل المهنة.