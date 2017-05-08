المنشطات تطارد محمد نور وتلغي حفل تكريمه - صحيفة صدى الالكترونية

المنشطات تطارد محمد نور وتلغي حفل تكريمه
كشفت مصادر صحفية، أسباب إلغاء حفل تكريم لاعب وسط الاتحاد السابق محمد نور، قائلة:إن لجنة المنشطات الدولية ” الوادا ” الغت التكريم بسبب اتهامه بتعاطيه مواد محظورة حسب القرار، وعدم السماح لأي لاعب موقوف بممارسة حتى التدريبات في الملاعب، وهو مالم يلتزم به نور الذي دعا بعض اللاعبين المعتزلين تجنبا للمنع ولكن ” الفيفا ” يمنع ذلك بتاتا.
ووفقا لما نشرته صحيفة ” الرياض ” ، فقد كان من المقرر أن يقام الحفل الخميس (11 مايو 2017)، إلا أن المستجدات الأخيرة ألغته بذريعة ضعف المردود الإعلاني وتغطية قيمة الاحتفال.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1368 ] نشر منذ 42 دقيقة
صراحة استغرب اصلا تكريمة لاعب اتهم و تمت ادانته بتناولة للمنشطات و هي فرع من المخدرات اي عبرة و فائدة تقدموها للشباب يعني قدوتهم راعي منشطات ولا تخافون سوف نحتفل بكم و كما سمعنا و قرأنا بيع التذاكر كان ضعيف شكرا للشباب الواعي
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15675 ] نشر منذ 23 دقيقة
أبو نوران الظاهر حتى لو تموت مابيدفنونك
في مقابر المسلمين😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو وليد[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 19 دقيقة
ما بني على باطل فهو باطل