المنشطات تطارد محمد نور وتلغي حفل تكريمه - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر صحفية، أسباب إلغاء حفل تكريم لاعب وسط الاتحاد السابق محمد نور، قائلة:إن لجنة المنشطات الدولية ” الوادا ” الغت التكريم بسبب اتهامه بتعاطيه مواد محظورة حسب القرار، وعدم السماح لأي لاعب موقوف بممارسة حتى التدريبات في الملاعب، وهو مالم يلتزم به نور الذي دعا بعض اللاعبين المعتزلين تجنبا للمنع ولكن ” الفيفا ” يمنع ذلك بتاتا.

ووفقا لما نشرته صحيفة ” الرياض ” ، فقد كان من المقرر أن يقام الحفل الخميس (11 مايو 2017)، إلا أن المستجدات الأخيرة ألغته بذريعة ضعف المردود الإعلاني وتغطية قيمة الاحتفال.