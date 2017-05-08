وفاة «سكرتيرة الشيطان» في ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

ميونيخ(صدى):

توفيت السكرتيرة والمساعدة البارزة لمسؤول الدعاية النازي الشهير «جوزيف غوبلز»، حيث وجدت ميتة داخل منزلها في مدينة ميونيخ الألمانية.

ووصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية «برانهيلد بومسيل»- 106 عاما-، بأنها كانت تعمل كـ«سكرتيرة للشيطان».

وكانت «بومسيل» أحد المقربين بشدة من جوبلز، والتي كان يصفها دوما بـ«القصيرة الصارخة».

وعملت بومسيل مساعدة لجوبلز في الفترة من 1942 حتى عام 1945، قبل انتحار الأخير وإعلان سقوط النازية.

وكانت بومسيل قد أدلت بحوارات صحفية عديدة، كشفت فيها عن علاقتها بمسؤول الدعاية النازية والمقرب بشدة من «أدولف هتلر».