إماراتي يختطف صديقة صديقه ويغتصبها - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

ضبطت الشرطة الإماراتية ، رجل اقدم على أختطاف صديقة صديقه تبلغ من العمر 40 عاماً ، واغتصابها بعد أن هددها بالقتل.

وفي تفاصيل الحادث، خرجت المرأة لتقابل صديقها في الـ 13 من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، في حوالي الساعة الثالثة صباحاً، بالقرب من منزله، وأوقفت سيارتها وركبت معه في سيارته ثم اصطحبها الأخير إلى منزل المدعى عليه، مضيفة أنهما عندما التقيا بالمدعى عليه البالغ من العمر 36 عاماً، أجبرها على الركوب في سيارته وهرب.

وبحسب المرأة، فإنها تعرضت للضرب واللكم في جميع أنحاء جسدها، قبل تجريدها من ملابسها واغتصابها، ثم أخذها المدعى عليه إلى “الممزر” في دبي واتصل بأصدقائه ليجلبوا له بعض الكحول، حيث أراد أن تشرب معه ولكنها رفضت وطلبت منه أن يعيدها إلى بيتها .

وقالت المرأة إن الرجل أوصلها إلى سيارتها في السابعة صباحا، مضيفة أنها عادت إلى المنزل وأخبرت أسرتها بما حدث ثم اتصلوا بالشرطة.

وخلال التحقيق، وجدت آثار الحمض النووي على جسم المرأة وتبين أنها مطابقة لحمض المدعى عليه، كما قال صديق المرأة بأن المتهم طلب منه إقناع الضحية بمقابلته مرة أخرى، وبعد ذلك جرها إلى سيارته واغتصبها”.