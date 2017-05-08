التعليم تكشف خطورة الدورات التدريبية غير المرخصة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، إن برامج التدريب غير المرخصة من قبل الوزارة والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي من المخالفات الصريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة.

ودعا «العصيمي» كافة المتدربين عدم الالتحاق بهذا النوع من البرامج التدريبية التي يتم الإعلان عنها، مؤكداً أن الوزارة لم ترخص أي برامج للتدريب التربوي عن بعد، ولم تعتمد شهاداتها.

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تحسين آليات العمل في مراكز التدريب التربوي في القطاع الأهلي، بما في ذلك تطوير البرامج المقدمة، والعمليات التدريبية، وتحسين مخرجاتها.

وأشار العصيمي إلى عدم إقامة أي برنامج تدريبي خارج مقر المراكز المعتمدة إلا بإذن مسبق من وزارة التعليم ، ويؤكد على كافة المتقدمين للتدريب التربوي التحقق من مراكز التدريب المرخص لها من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التعليم.