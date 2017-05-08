صعق الحيوانات قبل ذبحها أكثر آدمية في بلجيكا - صحيفة صدى الالكترونية

صعق الحيوانات قبل ذبحها أكثر آدمية في بلجيكا
طالبت لجنة البيئة في برلمان المنطقة البلجيكي اليوم الاثنين بالإجماع على بدء حظر ذبح الحيونات والذي المقرر إقراره في سبتمبر 2019 ويعتبر هذا أغرب قرار من نوعه في أوروبا .
ومن المتعارف علية أن الشعائر الإسلامية واليهودية تقر ذبح الحيوانات وإسالة دمها أولاً قبل تناولها .
بينما أدانت جماعات الرفق بالحيوان ذلك الأمر وطالبت بصعق الحيوانات قبل ذبحها وترى أن ذلك أكثر آدمية .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25326 ] نشر منذ 25 دقيقة
لارحمة ولا آدميه ، غير أوامر ديننا الإسلامي وبس ,,,
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15663 ] نشر منذ 9 دقائق
وحشية🤔