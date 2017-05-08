صعق الحيوانات قبل ذبحها أكثر آدمية في بلجيكا - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

طالبت لجنة البيئة في برلمان المنطقة البلجيكي اليوم الاثنين بالإجماع على بدء حظر ذبح الحيونات والذي المقرر إقراره في سبتمبر 2019 ويعتبر هذا أغرب قرار من نوعه في أوروبا .

ومن المتعارف علية أن الشعائر الإسلامية واليهودية تقر ذبح الحيوانات وإسالة دمها أولاً قبل تناولها .

بينما أدانت جماعات الرفق بالحيوان ذلك الأمر وطالبت بصعق الحيوانات قبل ذبحها وترى أن ذلك أكثر آدمية .