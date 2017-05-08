5 إجراءات لنقل موظفي وممتلكات وزارة المياه والكهرباء الملغاه - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عدداً من الترتيبات لنقل الموظفين والوظائف «الشاغرة والمشغولة» والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بوزارة المياه والكهرباء «الملغاة» إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتتمثل هذه الترتيبات في:

أولاً – تنقل وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء ووثائقها وممتلكاتها – الخاصة بها – من وزارة المياه والكهرباء (الملغاة) إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

ثانياً – تنقل كل من : وكالة الوزارة لشؤون المياه ، وإدارة الصرف الصحي ووثائقها وممتلكاتها المستقلة بها، ومديريات المياه في المناطق ذات الميزانيات المستقلة ، ومديريات المياه المدمجة ضمن ميزانية وزارة المياه والكهرباء (الملغاة) والإدارات المساندة بوثائقها وممتلكاتها – الخاصة بها – إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة .

ثالثا ً – تنقل مقرات مديريات المياه في المناطق ذات الميزانيات المستقلة ومديريات المياه المدمجة ضمن ميزانية وزارة المياه والكهرباء (الملغاة) إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة .

رابعا ً- ينقل إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الموظفون والوظائف “ الشاغرة والمشغولة ” وعددها (178) مائة وثمان وسبعون وظيفة .

خامساً – ينقل إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة الموظفون والوظائف (الشاغرة والمشغولة) وعددها (9993) تسعة الآف وتسعمائة وثلاث وتسعون وظيفة .