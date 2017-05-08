رسالة الأمير محمد بن نايف لأسرة الشهيد «الحويطي» - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أبلغ مدير شرطة منطقة تبوك، اللواء محمد التميمي؛ تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – لوالد وأشقاء الشهيد الرقيب أول عطا الله سويلم الحويطي، الذي استُشهد في أثناء أدائه عمله الجمعة الماضي.

وقال شقيق «الشهيد» إن مدير شرطة منطقة تبوك أبلغهم بتوجيه ولي العهد الذي خلص بترقية الشهيد إلى رتبة رئيس رقباء.

وأوضح أن ولي العهد أمر أن يعامل معاملة الشهداء، كما سلّم اللواء التميمي؛ لهم شيكا كمساعدة عاجلة لأبناء الشهيد.

وكان ” الحويطي ” ، قد استُشهد – رحمه الله – متأثراً بإصابته بطلقات نارية عدة، بعد تصديه لعملية سطو مسلح على أحد محال الذهب في محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك الجمعة الماضي، نفّذها جانٍ كان يرتدي زياً نسائياً حين قام بعملية السطو ويحمل سلاحاً ناريا.