" العدل " تكشف تفاصيل مؤشرات الزواج والطلاق لهذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بلغت مؤشرات الزواج المقدمة لوزارة العدل 3445 بنسبة 9%، من إجمالي الطلبات المقدمة للتصديق خلال العام الهجري وحتى العاشر من شعبان الحالي والبالغ عددها 36718 طلباً، مقارنة بعدد 699 مستند طلاق.

مكة في المقدمة

وطبقاً لمؤشرات وزارة العدل، فقد تصدّر فرع منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر أنواع مستندات طلبات التصديق المقدمة خلال الفترة بعدد 9906 صكوك وكالة، و1626 مستند زواج، و349 طلاق، فيما حلّت المنطقة الشرقية ثانية بعدد 9102 صك وكالة، و860 زواج، و106 صكوك طلاق، ثم منطقة الرياض ثانيةً بعدد 2403 صكوك وكالة، و389 زواج، و99 طلاق.

صكوك الخلع

كما تصدّر فرع مكة المكرمة قائمة صكوك الخلع الواردة ضمن طلبات التصديق منذ مطلع العام وحتى العاشر من شعبان الحالي بعدد 24 صكاً، ثم المدينة المنورة بعدد 6 صكوك خلع واردة للتصديق، إضافة إلى 5 صكوك خلع لفرع المنطقة الشرقية، وصكين للخلع بمنطقة القصيم، فيما لم تظهر في قائمة طلبات التصديق الخاصة بعدد من الفروع أي صكوك خلع خلال الفترة.

الأكثر استقبالاً

واستحوذت ست مناطق على نحو 95% من إجمالي طلبات التصديق الواردة لفروع الوزارة منذ مطلع العام الهجري وحتى العاشر من شعبان الحالي، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي 13607 طلبات، فرع المنطقة الشرقية 10337، المدينة المنورة 3840، فرع منطقة الرياض 3613، منطقة عسير 2217 طلباً، فرع منطقة القصيم 1180 طلباً.

مناطق المملكة

وحول أكثر أنواع مستندات طلبات التصديق الواردة بجميع مناطق المملكة خلال الـ 220 يوماً الماضية، فقد سُجّلت صكوك الوكالة الأعلى بإجمالي 29527 وكالة، زواج 3445، أخرى 1237، حصر إرث 1133، طلاق 699، شهادة وفاة 266، صك ولاية 164، إضافة إلى 49 عقد تأسيس شركة، و41 قراراً قضائياً من خارج المملكة، و49 صك إعالة.

جهات التوقيع

وبحسب المؤشر، فقد تباينت جهات التوقيع على طلبات التصديق، وجاء في مقدمتها كتابات العدل، ثم وزارة الخارجية، القضاة، الأختام الرسمية، ومديرو الفروع، فيما سجّل الأول من جمادى الآخرة الأكثر استقبالاً للطلبات في اليوم الواحد بعدد 401 طلب للتصديق، ثم الأول من رجب بعدد 373 طلباً في اليوم الواحد، وسجل الرابع عشر من صفر الأقل وروداً للطلبات خلال 7 أشهر بعدد 83 فقط في جميع المناطق.