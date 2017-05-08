 فتح باب التطوع بأعمال الدفاع المدني في الحج - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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فتح باب التطوع بأعمال الدفاع المدني في الحج

فتح باب التطوع بأعمال الدفاع المدني في الحج
طلال الغامدي(صدى):

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الراغبين، في العمل التطوّعي بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لعام 1438هـ في كل من (المشاعر المقدّسة – العاصمة المقدّسة – المدينة المنوّرة)، بتسجيل بياناتهم.

وأكدت المديرية أن التقدُّم للتسجيل وتعبئة طلب الالتحاق بالعمل التطوعي على نظام التطوع بموقع المديرية العامة للدفاع المدني https://voluntary.998.gov.sa/ او زيارة (إدارات الحماية المدنية) في مديريات الدفاع المدني بالمناطق بدءاً من يوم الخميس الموافق (15 / 8 / 1438) حتى انتهاء دوام يوم الإثنين الموافق (24 / 9 / 1438).

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25310 ] نشر منذ 20 دقيقة

شي مشرف ,,,

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