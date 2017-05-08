فتح باب التطوع بأعمال الدفاع المدني في الحج - صحيفة صدى الالكترونية

فتح باب التطوع بأعمال الدفاع المدني في الحج
دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الراغبين، في العمل التطوّعي بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لعام 1438هـ في كل من (المشاعر المقدّسة – العاصمة المقدّسة – المدينة المنوّرة)، بتسجيل بياناتهم.
وأكدت المديرية أن التقدُّم للتسجيل وتعبئة طلب الالتحاق بالعمل التطوعي على نظام التطوع بموقع المديرية العامة للدفاع المدني https://voluntary.998.gov.sa/ او زيارة (إدارات الحماية المدنية) في مديريات الدفاع المدني بالمناطق بدءاً من يوم الخميس الموافق (15 / 8 / 1438) حتى انتهاء دوام يوم الإثنين الموافق (24 / 9 / 1438).
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25310 ] نشر منذ 20 دقيقة
شي مشرف ,,,