فتح باب التطوع بأعمال الدفاع المدني في الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الراغبين، في العمل التطوّعي بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لعام 1438هـ في كل من (المشاعر المقدّسة – العاصمة المقدّسة – المدينة المنوّرة)، بتسجيل بياناتهم.

وأكدت المديرية أن التقدُّم للتسجيل وتعبئة طلب الالتحاق بالعمل التطوعي على نظام التطوع بموقع المديرية العامة للدفاع المدني https://voluntary.998.gov.sa/ او زيارة (إدارات الحماية المدنية) في مديريات الدفاع المدني بالمناطق بدءاً من يوم الخميس الموافق (15 / 8 / 1438) حتى انتهاء دوام يوم الإثنين الموافق (24 / 9 / 1438).