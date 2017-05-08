الشورى توافق على تقليص الفارق بين الأذان والإقامة 5دقائق - صحيفة صدى الالكترونية

الشورى توافق على تقليص الفارق بين الأذان والإقامة 5دقائق
مجلس الشورى يطالب بزيادة الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وكافة أعمال وزارة الشؤون الإسلامية .
كما طلب المجلس من الوزارة تطوير البوابة الإلكترونية وتفعيل التطبيقات الإليكترونية للتفاعل مع كل الأراء الواردة ودراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والأقامة في المساجد بالأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق .
رعد[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 4 دقائق
ترى الدين اهم من التجاره التي حريصين ع وقتها-خمس دقائق بين الاذان والاقامه مايمديه يقفل محله ويلحق الصلاه -تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم-