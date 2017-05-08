الشورى توافق على تقليص الفارق بين الأذان والإقامة 5دقائق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

مجلس الشورى يطالب بزيادة الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وكافة أعمال وزارة الشؤون الإسلامية .

كما طلب المجلس من الوزارة تطوير البوابة الإلكترونية وتفعيل التطبيقات الإليكترونية للتفاعل مع كل الأراء الواردة ودراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والأقامة في المساجد بالأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق .