 الشورى توافق على تقليص الفارق بين الأذان والإقامة 5دقائق - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 8

    مايو

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الشورى توافق على تقليص الفارق بين الأذان والإقامة 5دقائق

الشورى توافق على تقليص الفارق بين الأذان والإقامة 5دقائق
طلال الغامدي(صدى):

مجلس الشورى يطالب بزيادة الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وكافة أعمال وزارة الشؤون الإسلامية .

كما طلب المجلس من الوزارة تطوير البوابة الإلكترونية وتفعيل التطبيقات الإليكترونية للتفاعل مع كل الأراء الواردة ودراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والأقامة في المساجد بالأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 4 دقائق

ترى الدين اهم من التجاره التي حريصين ع وقتها-خمس دقائق بين الاذان والاقامه مايمديه يقفل محله ويلحق الصلاه -تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم-

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