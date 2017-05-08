النصر مهدد بعدم المشاركة آسيوياً - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أصبح فريق النصر مهددًا بعدم المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، لوجود صعوبة في الحصول على الرخصة الآسيوية، التي تحتاج إلى دفع ما يقارب 100 مليون ريال ويواجه النادي في الفترة الحالية عزوفًا كبيرًا من أعضاء الشرف الداعمين.

وقالت مصادر بأن الأمير فيصل بن تركي، رئيس النادي، سيعقد اجتماعًا مع رئيس هيئة أعضاء الشرف، الأمير مشعل بن سعود، خلال الساعات القادمة، لتحديد مصيره إما بالاستمرار في إدارة النادي، أو إعلان استقالته رسميًا وإتاحة الفرصة لرئيس جديد.

وكانت أنباء قد ترددت أمس عن تقديم فيصل بن تركي استقالته من منصبه.