سوري يتوصل لابنه بعد 6 سنوات من الفراق بالإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

نجح الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان بالإمارات، في لم شمل أسرة سورية بعد انقطاع التواصل بينهم وبين ابنهم في سوريا لمدة 6 سنوات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحاكم عجمان الشيخ حميد النعيمي وهو جالس مع أحد المقيمين السوريين، وفجأة يدخل ابنه السوري الذي لم يشاهده منذ ست سنوات.

ويظهر بالمقطع الابن وهو يعانق الأسرة، وتنهمر عبرات الشوق والفرح من الجميع بمن فيهم الشيخ النعيمي.

وقال «الخرسان» إن ابنه «سيف» تزوج حديثاً وذهب إلى ماليزيا حتى يُكمل دراسته، وبعد أربع سنوات من إكمال الدراسة لم يستطع العودة إلى وطنه سوريا وكان مقيماً بالإمارات، ومكث الشاب في تركيا سنتين تقريباً وزوجته على الحدود الأردنية السورية.

وذكر أن الشيخ النعيمي سهّل مهمة دخول زوجة ابنه إلى الأردن، ومن ثم إلى الإمارات قبل شهر ونصف من الآن.