بالصور.. «الراجحي» يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من كلية الطب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تحت رعاية الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، اقيم حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كلية الطب وعددهم 18 طالباً وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الكليات بالمحافظة.

حضر الاحتفال محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة ، والدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس الإدارة للكليات والدكتور وليام دي قريف ممثل جامعة ماسترخت والدكتور محمد بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية والأمين العام لأوقاف الراجحي الشيخ صالح بن سليمان الهبدان وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والأعيان والأهالي وأولياء أمور الطلاب ومنسوبي الكليات.

وقال «عبدالرحمن الراجحي»، رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس الإدارة للكليات إن كلية الطب هي النواة الأولى لكليات سليمان الراجحي، والتي نشأت إيمانا بقول اُلله تُعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).

وأضاف نحتفل اليوم بتخرج الكوكبة الثالثة من طلاب الكلية ونتطلع الى بدء التخريج قريباً من كلية العلوم الطبية التطبيقية.

وكشف «الراجحي» أن نسبة نجاح طلاب كليات سليمان الراجحي ١٠٠٪ في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في إنجاز علمي يشعر أبناء الوطن بالفخر.