موتورولا تطلق هاتفها الجديد " Moto Z2 Play " - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تسعى شركة موتورولا المملوكة لشركة لينوفو الصينية، إلى تعزيز هواتفها من عائلة Z، وذلك بعد طرحها للجيل الأول من الهاتف القابل للتخصيص والذي يعد احد أنحف الهواتف المتاحة.

وأعلنت الشركة أنها تعتزم في وقت لاحق لإدخال مجموعة من هواتفها الذكية المكملة لأجهزة العام الماضي بما في ذلك هاتفها المسمى Moto Z2 Play.

وجاء هاتف Z Play البالغ وزنه 165 جراماً وأقل بقليل من 7 مليمترات من حيث السماكة بسعر مقبول بين نماذج هواتف Moto Z الثلاثة، حيث يأتي الهاتف الجديد بشكل قريب من الهاتف الأساسي من حيث الأبعاد والوزن والسماكة.

ويأتي هاتف Z2 Play بمواصفات داخلية متواضعة إلى حد ما، حيث يحتوي على سبيل المثال معالج Snapdragon 626 ثماني الأنوية من شركة كوالكوم بتردد 2.2 غيغاهيرتز مع شريحة رسوميات Adreno 506.

وحصلت ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية على أكبر تحديث، حيث يحتوي الجهاز 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، بينما امتلك هاتف Z Play ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت و32 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتعد الشاشة إحدى المكونات التي لن ترى الكثير من التغيير، حيث يحتوي الهاتف على شاشة من نوع سوبر أمولد بقياس 5.5 إنش وبدقة 1920×1080 بيكسل، ويبدو بأن شركة موتورولا بحاجة إلى ضمان أن جميع الإضافات المسماة MotoMods متوافقة مع أحدث أجهزة عائلة Z.

ويضم هاتف Z2 Play كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، بشكل يشابه كاميرا الهاتف الأصلي، وعملت الشركة على الحد من دقة الكاميرا الرئيسية مقابل زيادة جودة التصوير عبر كاميرا بدقة 12 ميغابيكسل وفتحة عدسة f/1.7 مع ضبط مزدوج تلقائي للصورة مقابل كاميرا هاتف Z Play بدقة 16 ميغابيكسل بفتحة عدسة f/2.0.