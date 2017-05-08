مخترع متفوق تلفظه شركات المملكة وكندا تعرض عليه راتباً مرتفعاً - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

واقع محزن ومؤلم يعيشة الشاب عبدالرحمن عبدالله أحد المتخصصين بتخصص طبي ناجح وبتقدير ممتاز وبمعدل 4.79 من 5 وهو الأول على الدفعة ولم يكتفى عبدالرحمن بذلك بل حصل أثناء التطبيق على تقدير ممتاز .

يواصل الشاب عبدالرحمن حديثة (لصدى) فيقول عمري يفوق الـ30 سنة ولدي عده اختراعات مسجلة رسمياً في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومسجل برنامج جديد يقلل من مرضى الفشل الكلوي والتليف الكبدي على مستوى العالم وسيفيد بإذن الله ملايين المصابين بهذا المرض حول العالم .

كما أن لدي برنامج جديد وهو ايجاد فصيله الدم مهما كانت بالموجب او السالب .

ولدي العديد والكثير من مسيرتي في عالم الاختراعات المخيف وكل هذا وأنا عاطل عن العمل وللأسف لم تقبلني أي شركة او مؤسسة. صحيح ليس لدي واسطة سوى الله سبحانه وتعالى ولكنني سعودي حلمه وأمنيته خدمة دينه ومليكه ووطنه، وهذا هو أقل ما يقدم لهذا الوطن .

يضيف عبدالرحمن قبل أيام وصلني عرض للعمل في دولة كندا وبمرتب مرتفع ومغر لأي شاب ، تعلمون كم هو المبلغ أكثر من 9000 آلآف دولار بالإضافة للتأمين والسكن ومحفزات أخرى ،لم اوافق على هذا الطلب بسبب والدتي وأختي اليتيمة ذات الـ 11 عاماً والمصابة بالسكري.

وأبدى الشاب عبدالرحمن استعداده لتقديم عده اقتراحات للمملكة العربية السعودية منها ،برنامج طبي يساعد في إنهاء معاناة مرضى الفشل الكلوي والتليف الكبدي على مستوى العالم ،وهذا البرنامج ليس له مثيل عالمياً ،وبرنامج يوفر جميع فصائل الدم النادره عند الطواري

وغيرها بكل سهوله.

وكذلك اختراع يغلق الآبار الارتوازية والبترولية ابتداءً من متر واحد ويصل إلى 5 كيلوا وبعد تطبيقه بإذن الله لن يكون هناك سقوط أشخاص أو غيرها من أتربة أو حجارة.

كما أن لدي اختراع بالون من الهليوم كبير جدا لمراقبة الحدود البرية والبحرية يصل إلى ارتفاع كيلو واحد أو 2 كيلو ، والعديد من الاختراعات الطبية والميكانيكية والكهربائية الاخرى .

ويختتم الشاب عبدالرحمن كلامه (لصدى) هل أصبح بين ليلة وضحاها موظفا في بلدي قبل أن أشد أمتعتي وأغادر إلى خارج وطني بحثا عن لقمة عيشي ومستقبلي . فالعمر يمضي !!!!!

(صدى) تحتفظ بكل الاثباتات وأرقام التواصل مع الشاب عبدالرحمن .