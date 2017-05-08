صلاحيات جديدة لمسؤولي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

منحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤوليها صلاحيات جديدة، وذلك في قرار أصدره الرئيس العام للهيئة قبل 10 أيام.

وجاء بالقرار أن تفويض تلك الصلاحيات يستمر لمدة عام على أن تخضع لما تقضي به الأنظمة واللوائح، كما يحق للمفوضين تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونهم من القيادات وذوي الكفاءات.

وأشار القرار إلى أن الرئيس العام من حقه ممارسة أي من هذه الصلاحيات أو إلغاؤها أو تعديلها.

ومن بين الصلاحيات التي أقرتها الهيئة إقامة الدعاوى أمام الجهات واللجان المختصة أو تمثيل الرئاسة فيها، ونتائج التحقيق التي يتطلب إرسالها خارج الرئاسة، وسلخ الوظائف من وإلى الجهاز وتحويرها، وطي القيد وإيقاع العقوبة لشاغلي الوظائف من الحادية عشرة فما فوق، بالإضافة إلى إصدار قرارات الفصل لأسباب تأديبية.