إصابة 10 معلمات في حادث تصادم سيارتين بالليث - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصيبت 10 معلمات، صباح اليوم، في حادث تصادم سيارتين أثناء توجههن إلى عملهن بقرية بجالة – شرقي الليث، برضوض وكدمات مختلفة، وتم نقلهن إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

كانت سيارة من نوع «فان» تقل 10 معلمات قادمات من محافظة الليث ومركز غميقة اصطدمت بسيارة أخري من نوع «هايلوكس».

وبعد إجراء الفحوصات في مستشفى الليث العام؛ غادرت 7 معلمات منهن وتبقى 3 تحت الملاحظة، فيما باشر الهلال الأحمر الحادث.