ميشيل أوباما تحذف تغريده سببت لها الإحراج بسبب هذا الرجل! - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حذفت ميشيل اوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما تغريدة نشرتها بالخطأ عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” حيث يتابعها حوالى 8 ملايين مستخدم.

وتضمنت التغريدة المحذوفة ، رقماً هاتفياً داخل الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يتبين أنه يعود للمصور دانكن وولف الذي وثّق فترة سكن عائلة اوباما في البيت الأبيض.

واضطر وولف الى اغلاق هاتفه بسبب الاتصالات التي تلقاها، حتى أن بريد الصوتي امتلأ.

وأكّد مصدر رسمي من جهة اوباما ان التغريدة نشرت بالخطأ، وأن الأمر ليس ناجماً عن عملية قرصنة.

