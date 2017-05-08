ميشيل أوباما تحذف تغريده سببت لها الإحراج بسبب هذا الرجل! - صحيفة صدى الالكترونية

ميشيل أوباما تحذف تغريده سببت لها الإحراج بسبب هذا الرجل!
حذفت ميشيل اوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما تغريدة نشرتها بالخطأ عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” حيث يتابعها حوالى 8 ملايين مستخدم.
وتضمنت التغريدة المحذوفة ، رقماً هاتفياً داخل الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يتبين أنه يعود للمصور دانكن وولف الذي وثّق فترة سكن عائلة اوباما في البيت الأبيض.
واضطر وولف الى اغلاق هاتفه بسبب الاتصالات التي تلقاها، حتى أن بريد الصوتي امتلأ.
وأكّد مصدر رسمي من جهة اوباما ان التغريدة نشرت بالخطأ، وأن الأمر ليس ناجماً عن عملية قرصنة.
ابو ليال[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 34 دقيقة
ياعيني على هذا الحياء كله
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15630 ] نشر منذ 28 دقيقة
مفروض يرفع عليها قضية ويطالبها بتعويض
لأنها سببت له أزعاج على المستوى الشخصي🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25282 ] نشر منذ 22 دقيقة
8 ملايين متابع ,,
,, لو كل متابع مكالمه , هذا غير الزوايد اللي تلحق , المفروض يشتكيها على الأمم المتحده يأدبوها ,,
عهدى الفيصل ،[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 20 دقيقة
اذا ظهرت اسنان الفتاة كاااملة اثناء ضحكها ” خاصة العلويه ” فاعرف انها فى جهه والجمال فى جهه اخرى ، ، ولكن هذا لايمنع ان تكون جميله باخلاقها ومتميزه باسلوبها او اناقتها ( الله يذكرك بالخير يايسرى )
💞ديم[ عدد التعليقات: 2869 ] نشر منذ 10 دقائق
إذا ظهرت أسنان الفتاة كاااملة اثناء ضحكها ” خاصة العلوي’ ” فأعرف إنها فى جهة والجمال فى جهة آخرى
ــ فعلاً صدقت ي ( عهدى الفيصل ) علم اللي معجبين ف الضبعة بنت ترامب اللي خشتها واصلة أذونها.
تصلح دعاية ع معجون أسنان ــ الله لايعمينا إنعدام الذوق مشكلة.