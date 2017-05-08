الأرصاد تتوقع استمرار سقوط الأمطار في 5 مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وقالت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئياً مع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.