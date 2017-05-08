سقوط أحد «ذئاب سكاكا» في يد شبابها - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

واقعة متكررة لظهور ذئب يتجول بشوارع سكاكا مثيرا لذعر ورعب أهلها، فلقد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر نجاح شباب المنطقة في الإيقاع بأحد تلك الذئاب «المتجولة».

يظهر المقطع مطاردة للذئب يقودها شاب في سكاكا وتحديداً بالحي الإداري بالقرب من الحي الحضاري، وتمكن الشاب الذي يُدعى محمد الفهيقي من الإمساك بالذئب بمساعدة مجموعة من زملائه، ومن ثم سيطرت عليهم حالة من النشوة والسعادة لنجاحهم.

يذكر أن منطقة سكاكا شهدت لواقعة مماثلة حيث تم الإمساك بذئب آخر من قبل ، في حي السليمانية بعدما ظل يتجول لمدة 5 أيام {بالفيديو.. مطاردة شابين لذئب شارد بسكاكا في الجوف} وتسبب في الرعب لأهالي المنطقة.