راهبة و 5 رجال دين يعتدون جنسياً على أطفال ذوي أحتياجات خاصة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

في قريمة هزت الضمير العالمي ، اقدمت راهبة من الكنيسة الكاثوليكية، من أصل ياباني، و5 رجال دين مسيحيين، في الأرجنتين ،على الا‘عتداء الجنسي على أطفال في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبها تمكنت السلطات الأرجنتينية، من ضبط الراهبة ورجال الدين ، حيث أٌتهمت الراهبة البالغة من العمر 42 عاماً، بمساعدة الكهنة على عمليات “الإغتصاب” بمختلف أشكاله البشعة، و”ممارسة الجنس” مع الاطفال في حمامات ومهاجع وحديقة مدرسة “لوجان دي كويو”، التي تبعد حوالي 620 ميلاً شمال غربي بوينس آيرس.

بدأت القضية ضدّ كوميكو ، بعدما اتهمتها احدى الطالبات السابقات باجبارها على “التستر على نزيف” اثر اغتصابها، من قبل الكاهن “هوراسيو كورباخو”.

كما اتُهمت الراهبة التى تحمل الجنسية الارجنتينية، بانتهاك جسدي لأحد الطلاب الذين يعانون من ضعف سمعي، واساءة معاملته.