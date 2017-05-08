بالفيديو.. تعرض هندي لهجوم شرس من بقرة غاضبة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواعق التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو صادم يرصد لحظة تعرض رجل لهجوم شرس من بقرة غاضبة في أحد الشوارع الهندية.

بينما كان دينيش براغاباتي (38 عاماً)، عائداً من العمل على دراجته الهوائية، تعرض لهجوم شرس من بقرة غاضبة، أسقطته على الأرض واحتجزته أمام جدار.

وتجمعت الحشود في شوارع مدينة سورات، بولاية غوجارات الهندية، بعدما تعرض دينيش للهجوم الضاري من البقرة، في محاولة منهم لإنقاذه، وبدأ العديد من الأشخاص برشق البقرة بالحجارة، وحاولوا أن يجذبوا انتباهها إليهم لتبتعد عن الرجل الذي حاصرته عند أحد الجدران.

ونجح الشبان في إبعاد البقرة عن الرجل عدة أمتار، الأمر الذي مكّنه من الهرب قبل أن تتبعه البقرة في مطاردة مثيرة. وفي نهاية المطاف، يئست البقرة من مطاردة دينيش، وابتعدت عن المكان بهدوء.