بالفيديو.. الرياح كادت تتسبب في كارثة لطائرة بمطار تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أجبر قائد طائرة على الإقلاع مجدداً أثناء هبوطه في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، بسبب الرياح التي تشهدتها المدينة.

وظهر بمقطع فيديو متداول الطائرة وهي تهبط بمدرج المطار، وأثناء اقترابها من الأرض كادت سرعة الرياح أن تؤدي لاختلال توازن الطائرة، مما دفع قائد الطائرة للإقلاع مجددا حتي تستقر الرياح.

يذكر أن الطائرة كانت قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.