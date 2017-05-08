تطبيق أقصى عقوبات «التفحيط» على مخالفي «مواكب الأعراس» - صحيفة صدى الالكترونية

تطبيق أقصى عقوبات «التفحيط» على مخالفي «مواكب الأعراس»
أكد مصدر مسؤول في مرور القصيم، تطبيق أقصى العقوبات المرورية على مخالفي مسيرات ومواكب الأعراس، موضحا أنه سيتم التعامل مع المخالف في مثل هذه المسيرات كالمفحط.
وأضاف المصدر، مرور القصيم يتعامل مع مخالفي مسيرات الأعراس وفقا للنظام المروري، لأن ما يحدث في المسيرات يعطل الطرق ويعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أن المخالف لن يفلت من العقاب، وفقا لصحيفة عكاظ.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1310 ] نشر منذ 16 دقيقة
الغريب. الأنظمة عندنا من إدارات الأمن. .مواكب لنادي الهلال. .. الشوارع على الناس. لأجل…ن. ويتركون ..ويسيرون أمام وخلف. .. لاعبين. لناديهم ذهابا وايابا. وما الحاجة. وهذا …. لكن لا نسمح. للجهتين. او نسمح لهما بحدود. يضايقون الناس ويمنعون الناس حتى يمر موكب … ويعطلوننا. ليلا. عن الذهاب لأعمالنا والمستشفيات. ليمر. ..كوره
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15622 ] نشر منذ 15 دقيقة
من جد ماكفاااااكم العريس متحملكم فالقاعة
لاحقين ورااااه وش تبووووووون
أنا لاتزوجت لاأشوف أحد وراي بالفلشرات
فأحتده بالرشاش😠