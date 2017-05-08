تطبيق أقصى عقوبات «التفحيط» على مخالفي «مواكب الأعراس» - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أكد مصدر مسؤول في مرور القصيم، تطبيق أقصى العقوبات المرورية على مخالفي مسيرات ومواكب الأعراس، موضحا أنه سيتم التعامل مع المخالف في مثل هذه المسيرات كالمفحط.

وأضاف المصدر، مرور القصيم يتعامل مع مخالفي مسيرات الأعراس وفقا للنظام المروري، لأن ما يحدث في المسيرات يعطل الطرق ويعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أن المخالف لن يفلت من العقاب، وفقا لصحيفة عكاظ.