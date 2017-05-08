تأجيل الحكم في قضية «فتاة المصنع» إلى 26 شعبان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أجلت هيئة تسوية الخلافات العمالية، الحكم في قضية زهراء البركاتي -المعروفة بـ«فتاة المصنع»- إلى 26 شعبان الجاري، وكانت البركاتي قد بترت ذراعها بسبب تعنت مشرفتها بأحد المصانع.

وقال البركاتي، إنها لم تحصل على شئ سوى كثرة التأجيل في الهيئة العمالية بعد مضي عامين على القضية، متمنية حسم القضية لإنهاء معاناتها بعدما فقدت القدرة على العمل منذ بتر يدها، بحسب لصحيفة المدينة.