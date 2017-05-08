بالصور.. إصابة طفل بحروق خطرة إثر تعرضه لصعقة «ضغط عالي» بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أصيب الطفل بدر أبوعبسي، بصعقة كهربائية أدت إلى إدخاله غرفة الإنعاش بمستشفى الملك فهد بجازان لمحاولة إنقاذ حياته بعد تعرضه لحروق وإصابات خطرة بسبب الحادث.

وأوضحت أسرة الطفل الذي يبلغ من العمر 11 عاما، أنه كان يلهو بالمنزل عصر أمس الأحد، ولا يعلم أن أسلاك الضغط العالي القريبة من حوش المنزل ستحرق جسده، وطالبوا بإزاحة أسلاك الضغط العالي التي أصبحت تهددهم بالموت.