إصابة 36 شخصا بحمى الضنك منذ بداية 2017 في بحرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، عن إصابة 36 شخصا بحمى الضنك في محافظة بحرة منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الشؤون الصحية، أن الإصابات انحصرت في 19 حالة إصابة إيجابية، كانت خلال الأسبوعين الماضيين، و60 حالة اشتباه، وما زالت 15 حالة تحت الفحص.

وقال الناطق الإعلامي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، إن الوزارة تقوم بدورها لتنفيذ برنامج المراقبة الوبائية لمكافحة الأمراض المعدية، ومن أهمها مرض حمى الضنك، ويتضمن هذا الدور التشخيص المبكر للحالات المصابة، وعلاجها، والقيام بالتوعية الصحية للمرض وأعراضه، وكيفية الوقاية منه، موضحا أنه تم تجنيد عدد 108 مثقفين صحيين، منهم 68 لتغطية مناطق العاصمة المقدسة بالكامل، مع وجود عدد 4 مشرفين من ذوي الخبرة بإدارة الصحة العامة للإشراف عليهم ومتابعتهم ميدانيًّا، وعدد 40 مثقفًا صحيًّا للعمل داخل المراكز الصحية لتفعيل برامج وأنشطة التثقيف عن مكافحة مرض حمى الضنك في المنازل والمدارس بجميع مراحلها، إضافة إلا المحال التجارية.