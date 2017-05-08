كاتبة: المرأة قادرة على اتخاذ قرارتها وتصريف أمورها باستقلالية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قالت الكاتبة مها الوابل، إن الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمكين المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها، انتصارا لكل من اهتم بالمرأة السعودية وحقوقها.

ووجهت رسالة عبر مقالها بعنوان «تمكين المرأة السعودية» بصحيفة اليوم، قائلة: «يجب أن يقف أي جدل وخلاف والصراع والتناحر وليكمل الجميع مسيرتهم في السعي والتفكير بطريقة موضوعية في قضايانا الوطنية لما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن».

وأوضحت: «لقد جاء الأمر السامي ليوقف كل الاجتهادات الشخصية، ضامنا للمرأة حقها الطبيعي في التعليم والصحة والعمل والاستثمار وكل الخدمات العامة التي توقفها بعض الجهات الحكومية والخاصة بلا مستند نظامي».

وتابعت: «الآن، ينظر إلى المرأة بأهلية كاملة قادرة على اتخاذ القرار في شؤون حياتها الطبيعية وتصريف أمورها باستقلالية كاملة».