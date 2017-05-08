بالفيديو.. المعلق محمد رمضان يناشد ولي ولي العهد بإنقاذ أسرته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. المعلق محمد رمضان يناشد ولي ولي العهد بإنقاذ أسرته
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان فايز المالكي، يتحدث خلاله عن الحالة الصعبة التي وصل إليها المعلق الرياضي محمد رمضان.
وأوضح المالكي خلال الفيديو، أن المعلق الرياضي وصل لحال سيئة بسبب كثرة الديون المفروضة عليه ووضعه الصحي ومعاناة أسرته صحيا، كاشفا أن زوجته تعاني من مرض السرطان، وأن ابنته متوفاة دماغيا منذ 7 سنوات.
وبين الحالة الصحية المزرية التي وصل إليها، حيث أقعده المرض على كرسي متحرك، إضافة لكثرة الديون المطالب بها نظرا لأنه صرف الكثير من الأموال على علاج ابنته وزوجته.
وناشد المعلق الرياضي، ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتدخل لإتاحة الفرصة له ولزوجته وابنته لتلقي العلاج، وتسديد ديونه عنه، معربا عن أمنيته بألا يتوفاه الله قبل تسديد تلك الديون.
علي[ عدد التعليقات: 985 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يشفيه ويعافيه ويعافي ابنته وزوجنه ويفرج همهم بفضله وكرمه ورحمته هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى فلا يلحق ولاة أمرنا الشك في مواقفهم الكريمة مع البعيد والقريب وفرج الله قريب .
زائر[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 6 دقائق
اللهم اشغيه و جميع عائلته لانه مثال لوﻻية الاب ولي امر عائلته في العافيه و المرض التي يحاول اليهود اسقاطها .
درب الزلق[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 4 دقائق
شفاك الله وعفاك واجرك فيما انت فيه , والشكر موصول لطيب الذكر فايز المالكي , ونتمنى ان تصل رسالتك الى ولاة الامر ولن يقصرو فهم الخير بذاته وهم كما قيل (على قدر اهل العزم تأتي العزائم *****وعلى قدر الكرام تأتي المكارم)