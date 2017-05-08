بالفيديو.. المعلق محمد رمضان يناشد ولي ولي العهد بإنقاذ أسرته - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان فايز المالكي، يتحدث خلاله عن الحالة الصعبة التي وصل إليها المعلق الرياضي محمد رمضان.

وأوضح المالكي خلال الفيديو، أن المعلق الرياضي وصل لحال سيئة بسبب كثرة الديون المفروضة عليه ووضعه الصحي ومعاناة أسرته صحيا، كاشفا أن زوجته تعاني من مرض السرطان، وأن ابنته متوفاة دماغيا منذ 7 سنوات.

وبين الحالة الصحية المزرية التي وصل إليها، حيث أقعده المرض على كرسي متحرك، إضافة لكثرة الديون المطالب بها نظرا لأنه صرف الكثير من الأموال على علاج ابنته وزوجته.

وناشد المعلق الرياضي، ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتدخل لإتاحة الفرصة له ولزوجته وابنته لتلقي العلاج، وتسديد ديونه عنه، معربا عن أمنيته بألا يتوفاه الله قبل تسديد تلك الديون.