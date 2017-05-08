فريق طبي بمستشفى الأسياح ينقذ أربعينية ومولودها بعد اكتشاف إصابتها بتسمم حمل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أنقذ فريق طبي بمستشفى الأسياح العام، مواطنة ومولودها بعد اكتشافهم بإصابتها بتسمم حمل ما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم وقصور بوظائف الغدة الدرقية، ونجحوا في إتمام العملية بولادة قيصرية، استمرت 5 ساعات متواصلة.

وقالت مصادر مطلعة، إن الفريق الطبي تعامل مع الحالة الحرجة باحترافية شديدة حيث أن المواطنة الأربعينية اشتكت من شعورها بالتعب في حملها الذي جاء بعد 18 عاما من العقم، مؤكدة أن المستشفى قرر تنويمها بقسم النساء والتوليد حتى انتهاء ولادتها.

وكشفت المصادر أن السيدة وضعت مولودها بعد 6 أسابيع من دخول المستشفى من خلال عملية ولادة قيصرية، لكنها أصيبت بمضاعفات عجلت بإجراء عملية لها استمرت 5 ساعات متواصلة، لتخرج بعدها من المستشفى ومعها مولودها بصحة جيدة.