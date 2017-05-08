«أب» يطعن قلب نجله لتدخله لفض اشتباك بين والديه بالمغرب - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

قام أب، بطعن نجله الذي حاول فض اشتباك بينه وبين والدته، وذلك في حي ظهر القنفوذ في مدينة طنجة المغربية، يوم السبت الماضي.

وتوفي الابن بعد تلقيه طعنة والده في قلبه، إثر محاولة منه للتدخل لفض الاشتباك بين والديه لإنهائه ومحاولة الصلح، إلا أن الأمر تطور إلى اشتباك بالأيدي ووجه الأب طعنة لابنه.