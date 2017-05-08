شاب يكشف تفاصيل حياته العملية ونجاحه في مهنة الطهي رغم اعتراض أسرته - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

كشف شاب من حوطة بني تميم، عن تفاصيل حياته العملية في مهنة الطهي والتي كللها بعمله كشيف في أعرق فنادق المملكة والإمارات وفرنسا.

وأوضح الشاب أنس مبارك، أنه كان يكره دخول المطبخ إلا أن حضوره لدورة في فن الطهي ضمن 50 متدرباً ساعده على التميز في هذه المهنة، مشيرا إلى المشاكل التي واجهته في بداية دخوله المجال من بينها المعارضة الشديدة من قبل عائلته للالتحاق بتلك المهنة، وفقا لصحيفة الحياة.

وأكد الشيف مبارك أنه عمل بأعرق الفنادق العالمية في المملكة ودبي وفرنسا، إلى جانب حصده عدة جوائز، مبديا رفضه لمقولة الطبخ للبنات، مؤكدا على ذلك بقوله إن «معظم طهاة العالم ذكور والطبخ نفس»، مشيرا إلى أنه يستثمر وقت فراغه بعربة متنقلة يستخدمها للمناسبات الخاصة أو الأماكن العامة لبيع أصناف من السندوتشات في إجازات نهاية الأسبوع.