أردوغان: العنف يحل في المكان الذي لا تناقش فيه الأفكار بـ«حرية» - صحيفة صدى الالكترونية

اسطنبول(صدى):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن العنف يحل في المكان الذي لا تناقش فيه الأفكار بحرية، لذا دافعنا ودعمنا حرية الفكر والتعبير.

وأضاف أردوغان أن دفاعه ودعمه لحرية الفكر والتعبير مشروط بإظهار الأخرين أيضا نفس القدر من الاحترام لنفس الحقوق، مشيرا إلى أنه اختلف مع الذين يعتبرون حرية التعبير، كحرية تعبير عن أفكارهم فقط.

وأوضح: «لسنا بحاجة إلى شباب جاهلين يوالون دون نقاش ولا استجواب، إنما نحن بحاجة لشباب يعي ما يؤمن به، ويعرف عن ماذا يدافع، ويدرك في سبيل ماذا يناضل.. لقد رأينا ليلة 15 يوليو أن الشباب الذين يمتلكون هذه الصفات قادرون على التضحية بأرواحهم من أجل استقلال ومستقبل بلاده وشعبه، إن اقضت الضرورة، ودون أي تردد».