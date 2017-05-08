طالبة جامعة حائل تروي تفاصيل قيادتها الحافلة بعد إغماء السائق - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

كشفت أشواق الشمري الطالبة بجامعة حائل التي تولت قيادة حافلة لإنقاذ سائقها عقب تعرضه لحالة إغماء، تفاصيل الواقعة وعن كيفية تعلمها القيادة.

وأوضحت الطالبة أشواق الشمري، أنها تعلمت قيادة السيارات منذ عدة سنوات داخل مزرعة والدها في بلدة العش بجنوب حائل، مشيرة إلى أن والدها وهو قائد تربوي في وزارة التعليم، غرس فيها المبادرة في مساعدة الآخرين والشجاعة في التعامل مع مثل تلك المواقف.

وأكدت، أن سائق الحافلة توقف فجأة لشعوره بالتعب ثم أصيب بحالة إغماء قبل الوصول بمسافة 19 كيلومترا قرب الطريق الزراعي بين بلدات جنوب حائل لتقوم 4 من زميلاتها بإجراء الإسعافات الأولية، وتولت هي قيادة المركبة للوصول إلى أقرب مركز تموينات غذائية، ومن ثم توصيله إلى منزله لتمكين أهله من التعامل مع حالته ونقله إلى المستشفى.

ومن جانبه أبدى والد الطالبة ظاهر الشمري فخره بابنته أشواق وزميلاتها الأربع، مثنيا على تصرفهن الإنساني الذي أنقذ روحا من الموت.