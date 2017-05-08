الأمير فيصل بن تركي يلغي متابعة ماجد عبدالله على «تويتر» بعد الفيديو المسرب - صحيفة صدى الالكترونية

الأمير فيصل بن تركي يلغي متابعة ماجد عبدالله على «تويتر» بعد الفيديو المسرب
ألغى رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، متابعة حساب مهاجم النصر السابق ماجد عبدالله على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكان الكابتن ماجد عبدالله قد كشف عن رأيه في شأن استمرار الأمير فيصل بن تركي رئيسا للنصر، حيث ظهر في مقطع فيديو مسرّب وهو يقول ردا على أحد أصدقائه «هو يطلع بس» قاصدا الأمير فيصل بن تركي.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15615 ] نشر منذ 24 دقيقة
في حفل تكريم ماجد عبدالله
كان الأمير فيصل بن تركي أول المبادرين
لكن على قولةالمثل
جزاء المعروف سبعة كفوف🤗